الهند تختبر بنجاح صاروخاً مضاداً للصواريخ الباليستية والطائرات 

(كونا) – أجرت منظمة البحث والتطوير الدفاعي الهندية اليوم الاربعاء أول اختبار ناجح لصاروخ مضاد بعيد المدى للصواريخ الباليستية والطائرات.

وذكرت وزارة الدفاع الهندية في بيان انه تم إجراء اختبار ناجح لصاروخ مضاد للصواريخ الباليستية من طراز «اي دي 1» بصناعة محلية وبمشاركة جميع عناصر نظام الدفاع الصاروخي الباليستي الموجود في مواقع جغرافية مختلفة في البلاد.

واوضحت ان الصاروخ المضاد بعيد المدى الذي طورته الهند يحتوي على محرك صلب مجهز بنظام تحكم متطور ونظام ملاحة وتوجيه متقدم لضرب الاهداف بدقة عالية كما انه بإمكانه اعتراض الصواريخ الباليستية بعيدة المدى والطائرات خارج وداخل الغلاف الجوي.

واكدت الوزارة ان الاختبار حقق جميع الاهداف المرجوة وفق التوقعات وتم التحقق من صحتها من خلال البيانات بواسطة نظم لالتقاط بيانات الرحلة.

وتخوض الهند منذ سنوات سباقا في التسلح مع الصين وباكستان المجاورتين من خلال تطوير صواريخ اعتراضية واختبارها عدة مرات.