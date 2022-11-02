روسيا تعلن استئناف مشاركتها في اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية

أعلنت روسيا اليوم الأربعاء، استئناف مشاركتها في الاتفاق المتعلق بتصدير الحبوب الأوكرانية، بعد تلقي «ضمانات خطية» من أوكرانيا حول نزع السلاح في الممر المستخدم لعبورها.

وقالت وزارة الدفاع الروسية عبر «تلغرام»: «تعدّ روسيا الضمانات التي تلقتها حتى الآن كافية، وتستأنف تنفيذ الاتفاق».

من جانبه، أعلن الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، أن حركة السفن التي تحمل الحبوب الأوكرانية استؤنفت اليوم، بعد اتصال هاتفي بين وزيري الدفاع التركي والروسي. وأفاد إردوغان أمام البرلمان بأن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو اتصل بنظيره التركي خلوصي أكار لإبلاغه بأن «شحنات الحبوب ستستأنف وفق الخطة بدءاً من ظهر اليوم»، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

وعلقت موسكو مشاركتها السبت بعد هجوم استهدف أسطولها في شبه جزيرة القرم.

وأظهرت بيانات لوزارة الزراعة الأوكرانية اليوم أن صادرات البلاد من الحبوب تراجعت على أساس سنوي منذ بداية موسم 2022 – 2023 وحتى الآن إلى نحو 13.4 مليون طن مقابل 19.7 مليون في المدة المقابلة من الموسم السابق، وفقاً لوكالة «رويترز».

وانخفضت صادرات البلاد من الحبوب منذ انطلاق الغزو الروسي في فبراير الماضي، وأدى إغلاق موانئها على البحر الأسود إلى ارتفاع أسعار الغذاء حول العالم، وأثار مخاوف من حدوث شح في الإمدادات في أفريقيا والشرق الأوسط.