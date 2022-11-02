«زين» و«فو» توقعان اتفاقية شراكة استراتيجية.. لاحتضان المواهب الشبابية

(كونا) – وقعت شركة «زين» الكويتية ومنصة «فو» الرقمية المتكاملة المتخصصة في احتضان المواهب الشابة الكويتية اتفاقية شراكة استراتيجية تهدف إلى التوسع في برامج ومبادرات تطوير مهارات الشباب في البلاد.

وأكد مدير إدارة العلاقات المؤسسية بشركة «زين» الكويت حمد المصيبيح في مؤتمر صحفي عقد اليوم الأربعاء بمركز «فو» للابداع الحرص على التوسع في الشراكات الاستراتيجية مع مختلف الجهات الإبداعية والمؤسسات المجتمعية التي تهدف إلى تنمية وصقل مهارات الشباب الكويتي.

وبين المصيبيح سعي «زين» لتوفير البيئة المناسبة للشباب واحتضان طاقاتهم ومواهبهم وتزويدهم بالمهارات الأساسية اللازمة لتأهيلهم إلى سوق العمل «من منطلق الإيمان بدور الشباب في بناء المستقبل والنهوض بالاقتصاد الوطني».

وأشار إلى أن «زين» لديها استراتيجية متكاملة للاستدامة والمسؤولية الاجتماعية ترتكز على المشاركة الفعالة في العديد من القطاعات الأكثر حيوية في المجتمع وفي مقدمتها قطاع الشباب ودعم الابتكار بما يؤهلهم للاسهام في تعزيز المنظومة الاجتماعية والاقتصادية في البلاد.

من جانبه قال مدير العلاقات العامة في منصة «فو» أحمد السويلم خلال المؤتمر الصحفي إن شركة «زين» تستثمر بشكل استراتيجي في الشباب وتتشارك و«فو» الرؤية والقيم نفسها.

ولفت السويلم إلى أن الشراكة الاستراتيجية تشمل تقديم سلسلة من المشاريع والبرامج المبنية على المهارات والتي تم تصميمها بشكل خاص لاحتضان وتنمية الشباب الكويتي في مجالات حيوية مثل الرياضة والترفيه والألعاب الالكترونية والبرامج الأكاديمية.

بدورها قالت الرئيس التنفيذي لمنصة «فو» ريهام العيار في تصريح صحفي إن الشراكة مع «زين» ستشكل نقلة نوعية ومهمة للشباب الكويتي، مشيرة إلى أن المنصة توفر برامج موجهة من شأنها مساعدة الشباب الكويتي لإطلاق العنان لمواهبهم الحالية فضلا عن تطويرها والعمل على تحسين موقع البلاد الاقتصادي في العديد من المجالات.

وبينت العيار أهمية الجهود المشتركة والتعاون بين مؤسسات وشركات القطاع الخاص التي تستثمر في الشباب، موضحة أن تمهيد الطريق للشباب الكويتي لمستقبل مشرق يبدأ من الاستثمار الاستراتيجي في هذا المجال.

يذكر أن «فو» هي أول منصة متكاملة لاحتضان المواهب الشابة في الكويت تأسست عام 2020 بهدف تمكين الطاقات المحلية وتتيح أمام الشباب أساليب مبتكرة لتطوير واستعراض مهاراتهم وطاقاتهم للمجتمع الدولي تشمل برنامج أكاديمي واستوديوهات وتطبيق رقمي متطور.