دوليات

كوريا الشمالية تُطلق أكثر من 10 صواريخ من مختلف الأنواع

منذ 20 دقيقة
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أعلنت سيئول أن كوريا الشمالية أطلقت اليوم الأربعاء، 10 صواريخ على الأقل من مختلف الأنواع، بعد فترة وجيزة من تأكيدها سقوط صاروخ بالستي للمرة الأولى بالقرب من المياه الإقليمية الكورية الجنوبية.

وقالت هيئة الأركان المشتركة للجيش الكوري الجنوبي «أطلقت كوريا الشمالية 10 صواريخ على الأقل من مختلف الأنواع باتجاه الشرق والغرب»، حيث أمر رئيس البلاد «برد سريع» على «استفزازات» بيونغ يانغ الأخيرة.

وكانت سيئول قد أعلنت في وقت سايق من اليوم الأربعاء أن صاروخاً بالستياً أطلقته كوريا الشمالية سقط «للمرة الأولى» جنوب الحدود البحرية المتنازع عليها بين البلدين بالقرب من المياه الإقليمية لكوريا الجنوبية.

وقال كانغ شين-شول مدير العمليات في هيئة الأركان المشتركة للجيش الكوري الجنوبي للصحافيين «إطلاق الصاروخ الكوري الشمالي أمر غريب جدا وغير مقبول حيث سقط بالقرب من المياه الإقليمية لكوريا الجنوبية، جنوب خط الحد الشمالي لأول مرة».

منذ 20 دقيقة
0 1 دقيقة واحدة
صورة studiopress

studiopress

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