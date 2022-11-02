مجلس الأمة يعقد جلسته التكميلية اليوم الأربعاء

يعقد مجلس الأمة جلسته التكميلية اليوم الأربعاء، لاستكمال النظر في بنود جدول الأعمال السبعة المتبقية.

ويبدأ الجلسة باستكمال بند تقارير لجنة الميزانيات والحساب الختامي، حيث تبقى 31 تقريراً بشأن مشاريع بقوانين باعتماد الحسابات الختامية لعدد من والهيئات الحكومية.

ومدرج على الجدول الخطاب الأميري الذي افتتح به دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السابع عشر، وينظر المجلس في إحالته إلى لجنة إعداد مشروع الجواب على الخطاب الأميري.

ويحتوي الجدول على طلبين بتشكيل لجنة تحقيق في توزيع القسائم الصناعية، واقتراحين بقرار بشأن تفسير بعض نصوص الدستور وبشأن تكويت جميع الوظائف في مجلس الأمة.