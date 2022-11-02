محافظ «حضرموت» يُشيد بالجهود النبيلة للكويت في دعم اليمن

(كونا) – أشاد محافظ «حضرموت» اليمنية مبخوت بن ماضي اليوم الثلاثاء بالنشاطات الإنسانية والتنموية لدولة الكويت وجهودها النبيلة في دعم الشعب اليمني في مختلف القطاعات الحيوية في اليمن.

جاء ذلك في تصريح صحفي أدلى به المحافظ خلال مراسم توقيع اتفاقية انشاء حاجزين مائيين في محافظة «حضرموت» أحدهما بتمويل لجنة زكاة الفحيحيل التابعة لجمعية النجاة الخيرية بدولة الكويت والأخر بتمويل فاعل خير كويتي وإشراف ذات الجمعية وتنفيذ شريكها المحلي مؤسسة «ينابيع الخير» اليمنية ضمن حملة «الكويت بجانبكم».

وثمن بن ماضي جهود «جمعية النجاة» و«لجنة زكاة الفحيحيل» وشريكها المحلي على جهودهم المتميزة واهتمامهم الخاص بقطاع المياه لخدمة الأهالي في المناطق النائية.

وفي السياق أوضح رئيس مؤسسة «ينابيع الخير» توفيق محمد في تصريح صحفي أن الاتفاقية تقضي بإنشاء سد وادي «عتود» بمديرية «الضليعة» بسعة خزن بأكثر من 235 ألف متر مكعب بتمويل من «لجنة زكاة الفحيحيل» كأكبر مشروع يتم تمويله بهذا الحجم وتبلغ مدة إنجازه 16 شهراً.

واوضح أن الاتفاقية شملت إنشاء سد «مهينة» بمنطقة «بين الجبال» في مديرية «أرياف المكلا» بسعة 2250 متر مكعب بتمويل فاعل خير من دولة الكويت على أن يتم الإنجاز خلال 8 أشهر.