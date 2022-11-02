دوليات

مقاتلات كوريّة جنوبية تطلق 3 صواريخ رداً على «استفزاز» بيونغ يانغ

منذ ساعة واحدة
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أعلن الجيش الكوري الجنوبي أن طائرات مقاتلة تابعة له أطلقت 3 صواريخ جو-أرض في أعالي البحار شمال خط الحد الشمالي ردا على «استفزاز» كوريا الشمالية، في إشارة للصواريخ التي أطلقتها بيونغ يانغ في وقت سابق اليوم.

وأطلقت طائرات إف 15 كيه وكيه إف – 16 التابعة للقوات الجوية الصواريخ الموجهة بدقة في المياه الواقعة شمال خط الحد الشمالي في بحر الشرق الشرقي، بعد ساعات من إطلاق كوريا الشمالية صاروخاً باليستياً قصير المدى جنوبا عبر الخط، وفقا لهيئة الأركان المشتركة.

وأضافت أن صواريخ كوريا الجنوبية سقطت في منطقة شمال خط الحد الشمالي على مسافة تعادل تقريبا المسافة التي سقط فيها صاروخ كوريا الشمالية جنوب الحدود الفعلية.

وقالت هيئة الأركان المشتركة: «رد جيشنا يؤكد مجددا عزمنا على الرد بصرامة على أي استفزازات (من جانب كوريا الشمالية) ويظهر أننا قادرون على ضرب عدونا بدقة».

منذ ساعة واحدة
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صورة studiopress

studiopress

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