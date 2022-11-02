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ممثل سمو الأمير ولي العهد يعود إلى أرض الوطن قادماً من الجزائر

منذ ساعتين
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(كونا) – عاد ممثل سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد، سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، والوفد الرسمي المرافق لسموه إلى أرض الوطن مساء اليوم قادما من الجمهورية الجزائرية، وذلك بعد ترؤس سموه وفد الكويت في مؤتمر مجلس جامعة الدول العربية للدورة العادية الـ31 على مستوى القمة العربية والتي عقدت في العاصمة الجزائر.
وكان في استقبال سموه رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون وسمو الشيخ ناصر المحمد وسمو الشيخ صباح الخالد وسمو الشيخ أحمد النواف رئيس مجلس الوزراء والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ طلال الخالد ووزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد العبدالله وكبار المسؤولين بالدولة.

منذ ساعتين
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صورة studiopress

studiopress

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