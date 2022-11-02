محليات

وكيل الحرس الوطني: ملتزمون بتوفير أفضل حماية وتأمين لمنشآت الدولة

منذ ساعتين
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(كونا) – أكد وكيل الحرس الوطني الفريق الركن هاشم الرفاعي اليوم الأربعاء الالتزام بتنفيذ المهام المسندة إلى رجال مواقع المسؤولية لتوفير أفضل حماية وتأمين منشآت الدولة.

جاء ذلك في تصريح للفريق الرفاعي نقله بيان صحفي صادر عن الحرس الوطني عقب جولة تفقدية قام بها مع كبار القادة لمواقع وزارة الخارجية ووزارة الإعلام والسفارة السعودية ومحطتي الدوحة الشرقية والغربية للاطلاع على سير العمل والإجراءات المتبعة في عمليات تأمين المنشآت.

وأكد الرفاعي أن قيادة الحرس لا تدخر جهدا في توفير كافة الإمكانات من آليات وأجهزة ومعدات وصقل خبرات منتسبي كتائب الحماية بالتعاون مع المؤسسات العسكرية في الداخل والخارج تطبيقا لأهداف الوثيقة التوجيهية للحرس (2025 حماية وسند).

وشدد على إبراز الصورة المشرفة للحرس الوطني والضبط والربط العسكري والالتزام بتنفيذ المهام المسندة إلى رجال مواقع المسؤولية لتوفير أفضل حماية وتأمين لتلك المرافق الحيوية.

واستمع الفريق الرفاعي خلال الجولة لإيجاز عن عمليات التأمين وآلية التعامل مع المركبات والأفراد وأجهزة التفتيش وفعالية ربط المواقع بمركز عمليات الحرس الوطني لتقديم الدعم في حالة الطوارئ. 

منذ ساعتين
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صورة studiopress

studiopress

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