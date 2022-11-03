أمين عام «أوبك»: الإمارات لاعب رئيسي بسوق الطاقة العالمية

قال الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك» هيثم الغيص إن دولة الإمارات تمثل مصدراً آمناً لإمداد العالم بالنفط، مشيراً إلى أنها تلعب دوراً رئيسياً في المنظمة وفي أسواق الطاقة.

وأوضح الغيص في حوار مع وكالة أنباء الإمارات، اليوم الخميس، أن أبوظبي لها دور واضح في أوبك، كونها تعمل على زيادة الإنتاج مع الحفاظ على تنويع مصادر الدخل الأخرى.

وأضاف أن الإمارات تمكنت من وضع استراتيجية طموحة في قطاع الطاقة عموماً، من خلال خطط لرفع الطاقة الإنتاجية للنفط لمستوى 5 ملايين برميل يومياً في عام 2030.

وقال الغيص إن الإمارات أصبحت مثالاً دولياً يجب أن يحتذى في الخطط والآليات الواضحة ونقلها نحو التنفيذ ومباشرة الإنتاج.

