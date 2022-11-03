دوليات

استشهاد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال قرب القدس

منذ 53 دقيقة
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(كونا) – اعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الخميس استشهاد مواطن فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة (بيت دقو) شمال غرب مدينة القدس.

وذكرت الوزارة في بيان ان المواطن داود ريان (42 عاما) استشهد برصاص الاحتلال الحي في القلب في بلدة (بيت دقو).

وذكر شهود عيان ان قوات الاحتلال اقتحمت البلدة وداهمت منزل الشهيد حباس ريان (54 عاما) الذي استشهد أمس الأربعاء برصاص الاحتلال غرب مدينة (رام الله).

وشهدت بلدة (بيت دقو) مواجهات عنيفة استخدم فيها جيش الاحتلال الرصاص الحي ما أدى الى إصابة داود بالرصاص اثناء وجوده قرب منزل الشهيد حباس مع عدد من أهالي البلدة. 

منذ 53 دقيقة
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صورة studiopress

studiopress

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