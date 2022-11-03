«البلدية»: تحرير 19 مخالفة لصالونات نسائية في «الجابرية»

أسفرت جولة تفتيشية نفذها الفريق الرقابي النسائي في فريق الطوارئ بفرع بلدية محافظة حولي على الصالونات النسائية بمنطقة الجابرية، عن تحرير 19 مخالفة تمثلت في العمل قبل الحصول على شهادة صحية.

وفي هذا السياق، أكد رئيس فريق الطوارئ بفرع بلدية المحافظة إبراهيم السبعان حرص الفريق الرقابي على التزام المحلات بتطبيق القرارات والضوابط المعمول بها في البلدية في شأن لائحة المحلات العامة والمقلقة للراحة والمضرة بالصحة.

ودعا أصحاب المحلات للالتزام بالشروط والضوابط تجنبا للمخالفة والغرامة التي قد تصل إلى حد الغلق الإداري.