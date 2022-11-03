محليات

«الداخلية»: القوة الكويتية المشاركة في تأمين مونديال قطر تغادر اليوم

منذ ساعتين
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ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية، اليوم الخميس، أن الوكيل المساعد لشؤون الأمن الخاص والمؤسسات الاصلاحية اللواء عبدالله الملا؛ بحضور المدير العام لقوات الأمن الخاصة العميد عبدالعزيز العريفان ومساعد المدير العام العميد الياقوت، عقد اجتماعاً مع القوة المشاركة في تأمين كأس العالم قطر 2022 «إدارة المتفجرات»، وذلك قبل مغادرتها اليوم الخميس، إلى قطر.
وأوضحت أن القوة الكويتية المشاركة في «كأس العالم قطر 2022» تم اختيارها من ضمن 60 دولة تقدمت للمشاركة في تأمين هذا الحدث العالمي المهم.

منذ ساعتين
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صورة studiopress

studiopress

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