محليات

«السكنية»: استلام ابتدائي لعدد من المباني الخدمية في مدينة المطلاع

منذ ساعة واحدة
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أعلنت المؤسسة عن القيام في اجراءات الاستلام الابتدائي الجزئي لعدد من المباني العامة الخدمية في مشروع مدينة المطلاع الاسكاني من خلال تشكيل لجان الاستلام المكونة من ممثلي الجهات الحكومية ذات الشأن ومهندسي المؤسسة بغرض معاينة الاعمال وتسليمها للجهة المعنية المستفيدة.

واشارت المؤسسة الى ان الاستلام الابتدائي اشتمل على عدد 4 محلات تجارية في الضاحية N7 وفرع الغاز بالضاحية N7 ومخفر شرطة بالضاحية N8 وخدمة المواطن بالضاحية N8 ومبنى البلدية بالضاحية N8 وعدد ٨ مسجد محلي وسكن الامام والمؤذن بالضاحيتين (N8-N7) ومسجد جامع وسكن الامام والمؤذن بالضاحية N8 ومركز صحي عام بااضاحية N8 ومركز اسعاف فرعي بالضاحية N8 خلال شهر سبتمبر ٢٠٢٢.

وفي شهر اكتوبر 2022 ، استكملت المؤسسة الاستلام الابتدائي والذي اشتمل على روضة اطفال في الضاحية N7 وروضة اطفال، مدرستين ابتدائية بنات وبنين، سوق مركزي رئيسي، مبنى البريد، مبنى الوحدة الاجتماعية، مبنى تنمية المجتمع واعمال خدمات البنية التحتية لمركز الضاحية بالضاحية N8 .

واكدت المؤسسة على انها تسعى لانجاز كافة المباني الخدمية بالتزامن مع شروع المواطنين في الانتهاء من قسائمهم وبدء عملية السكن الفعلي لتكون كافة الخدمات متاحة لهم.

منذ ساعة واحدة
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صورة studiopress

studiopress

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