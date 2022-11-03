دوليات

باكستان.. إصابة عمران خان بإطلاق نار خلال مسيرة احتجاج

منذ 3 ساعات
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(كونا) – أعلن حزب (حركة الانصاف) الباكستاني المعارض اليوم الخميس إصابة رئيس الوزراء السابق ورئيس الحزب عمران خان في حادث إطلاق نار خلال مسيرة احتجاج متجهة نحو إسلام آباد.

وقال القيادي البارز في الحزب فاروق حبيب لوسائل الإعلام إن “عمران خان أصيب بإطلاق نار في منطقة وزيراباد بإقليم البنجاب شرقي البلاد”.

كما أكد القيادي في الحزب أزهر مشواني إصابة خان لكنه أضاف أن “خان لم يتعرض سوى لإصابة طفيفة فيما اعتقل الجاني”.

 

من جانبه اكد رئيس وزراء المقاطعة بارفيز إلهي “ملاحقة المتورطين في الحادث وتقديمهم إلى العدالة”.
وأظهرت لقطات مصورة لقناة (دون نيوز) الباكستانية نقل عمران خان من سيارته إلى سيارة أخرى بمساعدة آخرين وثمة ضمادة مربوطة حول ساقه.

كما أظهرت اللقطات إصابة عضو مجلس الشيوخ فيصل جافيد في الحادث.

ووردت تقارير تفيد بإصابة أشخاص آخرين في الحادث. 
 

منذ 3 ساعات
0 3 دقيقة واحدة
صورة studiopress

studiopress

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