دوليات

بريطانيا تستبعد نقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس 

منذ 3 ساعات
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رفضت الحكومة البريطانية الجديدة الخميس اقتراحا من رئيسة الوزراء السابقة ليز تراس بإمكان نقل سفارة المملكة المتحدة في إسرائيل من تل أبيب إلى القدس. ودعت في ذات الوقت إسرائيل إلى “احترام الأقليات.”

وقالت الناطقة باسم رئيس الوزراء ريشي سوناك للصحافيين “لا توجد خطط لنقل السفارة البريطانية في إسرائيل من تل أبيب”. 

كما حضت جميع السياسيين في إسرائيل إلى “احترام الأقليات” قبيل صدور النتائج النهائية للانتخابات، فيما يبدو أن بنيامين نتانياهو عازم على العودة إلى السلطة بمساعدة الأحزاب اليمينية المتطرفة.

وقالت الناطقة باسم سوناك للصحافيين “ندعو جميع الأطراف الإسرائيلية إلى الامتناع عن اللغة التحريضية وإبداء التسامح والاحترام تجاه الأقليات”.

منذ 3 ساعات
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صورة studiopress

studiopress

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