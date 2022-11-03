بنك انجلترا يرفع معدل الفائدة إلى 3% لأول مرة منذ 2008 

(كونا) – أعلن بنك انجلترا المركزي اليوم الخميس رفع معدل الفائدة من 2.25 الى 3 في المئة وذلك في ثامن خطوة يتخذها على التوالي بهدف كبح الزيادة الكبيرة في نسب التضخم التي تبلغ حاليا 10.1 في المئة.

وأكدت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في بيان صحفي ان سبعة من مجموع اعضائها التسعة صوتوا لمصلحة رفع معدل الفائدة الى 3 في المئة ليصل الى هذا المستوى لأول مرة منذ نوفمبر من عام 2008 فيما لم يسبق أن تم رفع المعدل بهذه الوتيرة منذ عام 1989.

وذكرت ان أسعار الطاقة لا تزال تلقي بكاهلها على مستويات التضخم وبالتالي على القدرة الشرائية للمواطنين مشيرة الى ان رفع معدل الفائدة الى نسب اعلى قد يكون ضروريا للتعامل بقوة مع الدوامة التضخمية التي تبدو مستمرة في منحاها التصاعدي.

وحذرت في هذا الصدد من ان المملكة المتحدة قد تكون في طريقها للدخول في اطول فترة انكماش منذ حوالي 100 عام لافتة الى ان الاسواق تتوقع انكماشا لثمانية أرباع متتالية لكنه لن يكون اشد من الانكماش المسجل خلال الازمة المالية العالمية والذي دام خمسة أرباع متتالية.