رئيس مجلس الأمة يستقبل وفداً برلمانياً عمانياً

استقبل رئيس مجلس الأمة أحمد عبدالعزيز السعدون في مكتبه اليوم وفدا برلمانيا عمانيا برئاسة رئيس اللجنة التشريعية والقانونية بمجلس الشورى العماني ورئيس جمعية المحامين العمانية الدكتور محمد بن إبراهيم الزدجالي.

وحضر اللقاء عضو مجلس الشورى العماني ونائب رئيس مجلس إدارة جمعية المحامين العمانية الدكتور حمد بن حمدان بن سيف الربيعي وعضو مجلس الأمة مبارك الطشة وعضوة جمعية المحامين العمانية ريم بنت نور بن محمد الزدجالية.