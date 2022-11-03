عالية الخالد تسأل عن سبب تأخّر تخصيص موقع لاتحاد ملاك الشقق الحكومية

وجّهت النائبة عالية الخالد سؤالاً برلمانياً إلى وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ووزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني عمار العجمي، بشأن سبب التأخر في تخصيص موقع لاتحاد ملاك الشقق الحكومية في منطقة شمال غرب الصليبيخات ومدينة جابر الأحمد.

ونصّ السؤال على ما يلي:

فيما يخص توزيع المؤسسة العامة للرعاية السكنية وتخصيصها شققا حكومية في منطقة شمال غرب الصليبيخات ومدينة جابر الأحمد، وبعد أن تسلمها المواطنون، دعت الحاجة إلى موقع يخصص لاتحاد الملاك للنظر في شؤون أعمالهم، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:

• هل خُصص موقع لاتحاد ملاك الشقق المذكورين أعلاه؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بالمستندات الدالة على ذلك، وإذا كانت الإجابة النفي، يرجى إفادتي بما يلي:

أ- ما الأسباب والعوائق التي تحول دون تخصيص موقع لاتحاد ملاك الشقق؟

ب- ما سبب التأخر في تخصيص موقع لاتحاد الملاك حتى تاريخ ورود هذا السؤال؟