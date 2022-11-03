مصر تنفي ظهور أي إصابات بالكوليرا على أراضيها 

أصدرت الحكومة المصرية بيانا، الخميس، تعليقا على ما تردد في بعض وسائل الإعلام، ومواقع إلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي بشأن ظهور حالات إصابة بوباء الكوليرا في عدد من المحافظات.

ونقل البيان، عن وزارة الصحة والسكان، نفيها لتلك الأنباء، والتأكيد أنه لا صحة لظهور حالات إصابة بالكوليرا في أي من محافظات الجمهورية.

وشددت الوزارة على أن مصر خالية تماماً من الكوليرا، وأنه لم يتم رصد أي حالات مصابة بالوباء، مشيرة إلى “امتلاك مصر برنامج ترصد وتقصي للأمراض الوبائية يعمل بشكل فعال في الاكتشاف والرصد المبكر لأي أوبئة أو أمراض قد تتسرب داخل البلاد”.

ولفتت إلى تطبيق كافة التدابير الاحترازية بالمطارات والموانئ المصرية لمنع تسرب المرض عبر القادمين من الدول التي بها مناطق موبوءة، حيث يتم فحص جميع الركاب القادمين من تلك الدول من قبل إدارة الحجر الصحي، لمتابعة حالتهم الصحية قبل دخول البلاد.

يشار إلى أن بلدانا عربية رصدت مؤخرا عددا من حالات الإصابة بالكوليرا بينها لبنان وسوريا والعراق.