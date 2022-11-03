«نماء» توزع مساعدات غذائية وإيوائية على النازحين جنوبي اليمن 

(كونا) – دشن وفد مؤسسة «نماء» الخيرية الزائر لليمن مشاريع إغاثية في مجال المياه والغذاء والإيواء للنازحين والفئات الضعيفة والمتضررة في «عدن» ومحافظات أخرى جنوبي اليمن ضمن حملة «الكويت بجانبكم» المستمرة للعام الثامن على التوالي.

ومن جانبه قال مدير إدراة الإغاثة في «نماء» الخيرية خالد الشامري في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية «كونا» اليوم الخميس إن المؤسسة وزعت 150 حقيبة إيواء على النازحين في قرية «كوكبان» بمحافظة «لحج» و1500 سلة غذائية على النازحين وذوي الاحتياجات الخاصة والأمراض المزمنة في محافظات «عدن» و«لحج» و«أبين».

وبين الشامري أن المؤسسة دشنت أيضا توزيع 120 ألف لتر من مياه الشرب يوميا ولمدة أربعة أشهر لمخيمات النازحين لضمان توفير مياه الشرب النقية لهذه الفئات التي تواجه بالفعل أمراضا وأوبئة فتاكة كالكوليرا والإسهالات المائية الحادة نتيجة المياه الملوثة.

وأشار إلى أن الأحداث الجارية في اليمن تسببت في نزوح أعداد كبيرة من المواطنين من مساكنهم نحو مناطق آمنة ما جعلهم يفتقرون لمقومات الحياة والاستقرار والخدمات الأساسية من السكن والغذاء والمياه ومستلزمات الإيواء كما هو حال مخيم «عمار بن ياسر» في منطقة «كوكبان».