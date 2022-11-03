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وزير الإسكان: توزيع 114 قسيمة في مدينة جابر الأحمد السكنية

منذ ساعتين
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(كونا) – أعلن وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة وزير الدولة لشؤون الاسكان والتطوير العمراني عمار العجمي، توزيع 114 قسيمة حكومية في مدينة جابر الأحمد السكنية، وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير الرعاية السكنية لمستحقيها من المواطنين أصحاب الطلبات الاسكانية.
وقال العجمي في تصريح صحفي اليوم الخميس إن مجلس إدارة المؤسسة العامة للرعاية السكنية وافق على توزيع تلك القسائم بنظام أرض وقرض بمساحة 400 متر مربع إلى جانب تأجيل ربط المشاريع بالمطور العقاري لحين إقرار القانون الخاص به.
وأكد حرص المؤسسة على بذل أقصى الجهود لتسريع وتيرة التوزيعات الاسكانية في سبيل توفير السكن الكريم للمواطنين.

منذ ساعتين
0 5 أقل من دقيقة
صورة studiopress

studiopress

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