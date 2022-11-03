وزير الإعلام يترأس الاجتماع الأول للجنة الاحتفال بالأعياد الوطنية

(كونا) – ترأس وزير الإعلام والثقافة وزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري اليوم الخميس الاجتماع الاول للجنة الدائمة للاحتفال بالعيد الوطني للبلاد الـ62 وذكرى التحرير الـ32.

وقالت اللجنة في بيان صحفي عقب الاجتماع الذي أقيم بقصر السيف بحضور أمين سر اللجنة الدائمة للاحتفال بالأعياد والمناسبات الوطنية ورئيسة مركز العمل التطوعي الشيخة أمثال الأحمد وحضور ممثلين من عدد من الجهات ذات الصلة إنها ناقشت الاستعدادات والجاهزية للاحتفالات.

وذكرت أن الاجتماع بحث الشعار اللفظي للاحتفالات لعام 2023 كما ناقش الشعار الرسمي للاحتفالات فضلا عن المقترحات المقدمة من أعضاء اللجنة.

وأشارت إلى أنه تم مناقشة خطة وزارة الاعلام البرامجية في تغطية الاحتفالات الوطنية ووضع الزينة على كافة المرافق والجهات الحكومية.

وبينت أنه تم تقديم عرض تصوري خاص بالعرض الوطني التاريخي بمناسبة الأعياد الوطنية واستضافة الكويت لاجتماع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب واحتفالية توزيع جوائز الدولة التقديرية والتشجيعية وافتتاح مهرجان القرين الثقافي.