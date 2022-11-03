وزير الداخلية يأمر بإلغاء التحفظات الأمنية عن المواطنين

ذكرت وزارة الداخلية أنه التزاماً بالمادة 36 من الدستور، التي جاء فيها بأن «حرية الرأي مكفولة، ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غيرهما، وذلك وفقا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون»، وتعزيزاً لمسيرة تصحيح المسار، ودعماً لحرية التعبير، وترسيخ دولة القانون التي تضمن حقوق المواطنة، فقد أمر النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ طلال الخالد بإلغاء التحفظات الأمنية عن المواطنين.

كما توجه الشيخ طلال الخالد بالشكر للقيادة السياسية على مباركتها وتوجيهاتها ودعمها لخطوات تصحيح المسار.

وعليه تؤكد وزارة الداخلية على إلغاء أي اشتراطات او تحفظات من شأنها الانتقاص او التقويض من حقوق المواطن، مع ضرورة الالتزام بكافة الاجراءات المرتبطة بالاحكام القضائية النهائية.

وتؤكد وزارة الداخلية على ثقتها في ممارسة المواطنين للحرية المسؤولة، التي تتوافق مع المصلحة العامة وامن وامان واستقرار الكويت وفق احكام القانون والدستور.