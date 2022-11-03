وزير الداخلية يفتتح مركز إطفاء عريفجان بمدينة صباح الأحمد السكنية

(كونا) – قام النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ طلال الخالد، اليوم الخميس، بافتتاح مركز عريفجان للاطفاء بمدينة صباح الأحمد السكنية.

وقالت الاطفاء في بيان صحفي ان المركز الجديد شيد بأحدث نظم البناء وجاء ليلبي احتياجات رجال الإطفاء ويغطي جميع حوادث المنطقة والمناطق القريبة منها وليكون مساندا لباقي المراكز في المنطقة الجنوبية.

وأكدت أن ذلك ياتي حرصا من الإطفاء على تعزيز إمكانياتها والقيام بواجباتها المناطة فيها للحفاظ على الأمن المجتمعي وحماية الأرواح والممتلكات من خلال سرعة الاستجابة للبلاغات.

وأفادت بأن الوزير الخالد وخلال افتتاح المركز بحضور رئيس القوة الفريق خالد المكراد ونائب الرئيس لقطاع المكافحة اللواء جمال ناصر وعدد من قيادات القوة أشاد بجهود رجال القوة وتضحياتهم التي تشعر المواطنين والمقيمين بالأمان والطمأنينة.

ومن جانبه، أكد الفريق المكراد ان مدينة صباح الأحمد السكنية «تم اضافة تأمينها بافتتاح ثاني مركز إطفاء فيها».

وأشار البيان الى ان اهتمام النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بسرعة افتتاح مراكز الإطفاء نابع من حرص الحكومة على توفير جميع الخدمات في المدن والمناطق الجديدة لكي ينعم المواطنون والمقيمون بأقصى درجات الحماية والأمن المجتمعي.