6 سفن شحن محمّلة بالحبوب تغادر الموانئ الأوكرانية

غادرت ست سفن شحن محملة بالحبوب الموانئ الأوكراني الخميس، بعد يوم من عودة روسيا إلى اتفاق يتيح تصديرها عبر البحر الأسود، على ما أعلن وزير الدفاع التركي.

ونقلت وكالة أنباء الأناضول الرسمية عن وزير الدفاع خلوصي أكار قوله «بعد إعادة العمل باتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية، غادرت ست سفن شحن الموانئ الأوكرانية».

وكانت موسكو أعلنت السبت أنها ستعلّق مشاركتها في تنفيذ اتفاق الحبوب، متّهمة أوكرانيا باستخدام ممر شحن آمن أقيم بموجب الصفقة لشن هجوم بمسيّرات على أسطولها في البحر الأسود.

وإثر ذلك، بذلت تركيا والأمم المتحدة، اللتان توسطتا في الاتفاق الموقّع في يوليو، جهودا دبلوماسية مكثّفة لإنقاذ الاتفاق الرامي إلى تخفيف أزمة الغذاء العالمية التي سببتها الحرب الروسية في أوكرانيا.

وقالت وزارة الدفاع الروسية الأربعاء إنها حصلت على ضمانات كافية من كييف بأنها لن تستخدم الممر البحري لأغراض عسكرية.