أردوغان: ربما أناقش مع ماسك إعفائي من دفع رسوم الـ8 دولار‎ في «تويتر»

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه ‏قد يتفاوض مع رئيس تويتر الجديد إيلون ماسك لتجنب دفع رسوم شهرية بقيمة ‏‏8 دولارات للحصول على العلامة الزرقاء الموثقة لحساب أردوغان على منصة ‏التواصل الاجتماعي.‏

يأتي هذا بعد إعلان ماسك الأسبوع الماضي أن ‏تويتر ستتقاضى 8 دولارات ‏شهرياً مقابل خدمتها لتوثيق الحسابات بالعلامة الزرقاء.‏

وفي مقابلة مع قناة ‏ATV‏ التركية، قال أردوغان إنه قد يتحدث إلى ‏ماسك ومناقشة إعفائه من هذه الرسوم.‏

وقال أردوغان عندما سئل عن الرسوم الجديدة للعلامة الزرقاء: “قد يكون الأمر ‏مختلفاً بالنسبة لي”، وأضاف مازحا “يمكننا القيام ببعض المفاوضات الدبلوماسية ‏مع ماسك”.‏

وتعني العلامة الزرقاء بجوار اسم مستخدم الشخص على منصة التواصل ‏الاجتماعي أن ‏Twitter‏ تؤكد أن الحساب يخص الشخص أو الشركة التي تطالب ‏به، وهو أمر مجاني في الوقت الحالي لمعظم المستخدمين.‏

وفي استطلاع رأي حديث، أفاد أكثر من ‏‎80%‎‏ من مستخدمي المنصة أنهم لن ‏يدفعوا مقابل تلك العلامة، في حين رأي ‏‎10%‎‏ إنهم على استعداد لدفع 5 دولارات ‏شهرياً.‏