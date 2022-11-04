أردوغان: ربما أناقش مع ماسك إعفائي من دفع رسوم الـ8 دولار‎ في «تويتر»

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه قد يتفاوض مع رئيس تويتر الجديد إيلون ماسك لتجنب دفع رسوم شهرية بقيمة 8 دولارات للحصول على العلامة الزرقاء الموثقة لحساب أردوغان على منصة التواصل الاجتماعي.
يأتي هذا بعد إعلان ماسك الأسبوع الماضي أن تويتر ستتقاضى 8 دولارات شهرياً مقابل خدمتها لتوثيق الحسابات بالعلامة الزرقاء.
وفي مقابلة مع قناة ATV التركية، قال أردوغان إنه قد يتحدث إلى ماسك ومناقشة إعفائه من هذه الرسوم.
وقال أردوغان عندما سئل عن الرسوم الجديدة للعلامة الزرقاء: “قد يكون الأمر مختلفاً بالنسبة لي”، وأضاف مازحا “يمكننا القيام ببعض المفاوضات الدبلوماسية مع ماسك”.
وتعني العلامة الزرقاء بجوار اسم مستخدم الشخص على منصة التواصل الاجتماعي أن Twitter تؤكد أن الحساب يخص الشخص أو الشركة التي تطالب به، وهو أمر مجاني في الوقت الحالي لمعظم المستخدمين.
وفي استطلاع رأي حديث، أفاد أكثر من 80% من مستخدمي المنصة أنهم لن يدفعوا مقابل تلك العلامة، في حين رأي 10% إنهم على استعداد لدفع 5 دولارات شهرياً.