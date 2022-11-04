«الأوروبي»: سندعو قمة المناخ لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري 

(كونا) – قال الاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة إنه يعتزم دعوة قمة الأمم المتحدة لتغير المناخ «كوب 27» التي ستعقد في «شرم الشيخ» بمصر في 11 نوفمبر الجاري إلى ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.

وأضاف الاتحاد الأوروبي في بيان أنه سيدعو أيضا جميع الأطراف إلى احترام الالتزامات التي تعهدوا بها بموجب اتفاقية باريس وفي ميثاق غلاسكو للمناخ الذي تم تبنيه العام الماضي في «كوب 26».

وأشار إلى أن رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ستشارك في مائدة مستديرة واحدة للقادة حول الاستثمار في مستقبل الطاقة فيما ستلقي بيان الاتحاد الأوروبي المشترك في جلسة عامة مع رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال.

كما لفت إلى أنها ستشارك في عدد من الأحداث وتوقع إعلانات ثنائية مع العديد من الشركاء مع التركيز بشكل خاص على شراكات في قطاعات الغابات والمناخ والتحول إلى الطاقة النظيفة.