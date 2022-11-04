محليات

«الإعلام»: ما ظهر في برنامج بين الشوطين تجاوزات تخطت حدود المهنية الإعلامية 

منذ ساعة واحدة
0 1 دقيقة واحدة

(كونا) – أكدت وزارة الإعلام رفضها القاطع لما ظهر خلال برنامج (بين الشوطين) على القناةالرياضية في تلفزيون دولة الكويت من تجاوزات ومشاحنات خرجت عن المألوف وتخطت حدود المهنية الإعلامية التي دأب التلفزيون على الالتزام بها وتكريسها في كل برامجه.

وقالت المتحدث الرسمي باسم الوزارة أنوار مراد في تصريح صحفي اليوم الجمعة إن وزارة الإعلام ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان عدم تكرار هذه الأحداث مرة أخرى سواء من جانب مقدمي البرامج الذين ينبغي عليهم الالتزام بالمهنية الإعلامية أو الضيوف الواجب عليهم التحلي بأدب الحوار وعدم التعدي بالقول أو الوصف المسيء للإعلام الكويتي أو منتسبيه.

وشددت مراد على أن وزارة الإعلام دائما ما تحرص على الالتزام بالموضوعية والحيادية إيمانا منها بسمو الرسالة الإعلامية فوق كل الاعتبارات.

وأشارت إلى أن قطاعات الوزارة كافة تسير وفقا لاستراتيجية ذات مبادئ ولوائح ونظم تستوجب المحاسبة في حال الخروج عليها ضمانا لإيصال رسالتها الإعلامية بصورة صحيحة. 

منذ ساعة واحدة
0 1 دقيقة واحدة
صورة studiopress

studiopress

مقالات ذات صلة

المطيري: دعم وتعزيز العمل العربي المشترك في المجالات كافة

سبتمبر 20, 2022

القيادة السياسية تهنئ عبداللطيف رشيد لانتخابه رئيساً للعراق

منذ 3 أسابيع

«القوى العاملة» لنظيرتها المصرية: ضرورة التحقق من سلامة التعاقدات

سبتمبر 22, 2022

ممثل سمو الأمير سمو رئيس الوزراء يلقي كلمة الكويت أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة

سبتمبر 23, 2022

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى