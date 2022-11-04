دوليات

الاتحاد الأوروبي: مباحثات إيران النووية وصلت إلى «طريق مسدود»

منذ 3 ساعات
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(كونا) – وصف الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل اليوم الجمعة المحادثات بشأن الاتفاق النووي الإيراني بأنها وصلت الى “طريق مسدود”.

 

وقال بوريل للصحفيين قبيل اجتماع لوزراء خارجية مجموعة السبع (جي.7) بمدينة مونستر الألمانية إن المباحثات بشأن “خطة العمل الشاملة المشتركة وصلت إلى طريق مسدود.. ولا يوجد شيء جديد” على هذا الصعيد.
 
وتطرق المسؤول الأوروبي إلى الحرب الأوكرانية قائلا إنه “يتعين على إيران التوقف عن تزويد روسيا بالسلاح” مؤكدا ان الجانب الأوكراني قدم للاتحاد الأوروبي أدلة على استخدام طائرات إيرانية مسيرة في قصف أهداف في أوكرانيا على الرغم من نفي القيادة الإيرانية هذه الاتهامات.
 
وأشار الى أن الاتحاد الأوروبي اتخذ إجراءات ووافق على فرض عقوبات على خلفية تلك القضية التي اعتبر أنها تمثل “انتهاكا لقرارات الأمم المتحدة”.
 
وبخصوص الاحتجاجات المتواصلة في إيران على خلفية وفاة الشابة مهسا اميني اعرب بوريل عن إدانته “لقمع المحتجين وممارسات السلطات الإيرانية” مؤكدا أنه أبلغ وزير الخارجية الإيراني حسين امير عبد اللهيان بذلك في مكالمة هاتفية.
 
واكد ان الاتحاد الأوروبي “سيواصل دعم المتظاهرين” في إيران مشيرا إلى ان وزراء خارجية (جي 7) سيناقشون اليوم جميع هذه القضايا إضافة الى ملفات أخرى أبرزها العلاقات الأوروبية مع القارة الإفريقية ودول آسيا الوسطى. 

منذ 3 ساعات
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صورة studiopress

studiopress

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