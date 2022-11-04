«الداخلية»: إحالة أطراف مشاجرة الجهراء.. إلى جهة الاختصاص

أوضحت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية، بشأن ما تم تداوله لمقطع فيديو ويتضمن مشاجرة بين مجموعة من الأشخاص واستخدام سلاح شوزن بمحافظة الجهراء، أن رجال الأمن العام تعاملوا بشكل فوري مع بلاغ يفيد بوجود مشاجرة بمنطقة الجهراء، وقام احد اطراف المشاجرة واثناء قيام رجال الأمن بالسيطرة عليهم بسرقة الدورية والاصطدام بمركبة الطرف الآخر وتم ضبطه على الفور.

وأكدت أنه عند إحالة جميع الاطراف الى جهة الاختصاص ادعى احد الأطراف ان سارق الدورية قام بدهسه، وجارٍ التحقيق بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.