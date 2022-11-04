الرئيس الروسي: الغرب يدفع بأوكرانيا نحو الهلاك

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، إن مواجهة روسيا مع النظام النازي الجديد في كييف كانت حتمية.

واعتبر بوتين في كلمة ألقاها بمناسبة يوم الوحدة الوطنية الروسية، أن الغرب يحاول تشويه تاريخ روسيا ويدفع بأوكرانيا نحو الهلاك، واعتبر الرئيس الروسي أن الغرب يسيطر على عقول الشعب الأوكراني.

وفي معرض إجابته على أسئلة عن التاريخ، وبخ بوتين الإمبراطوريات الغربية على سرقتها الدول الأفريقية أثناء فترة الاستعمار. وأشاد بوتين بالهند الحديثة قائلاً إن لديها إمكانات كبيرة، كما قال بوتين إن روسيا لديها حضارة وثقافة فريدتين.