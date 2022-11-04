«العون المباشر»: 25783 طالباً تخرجوا في 4 جامعات نمتلكها شرقي افريقيا 

(كونا) – أعلنت جمعية العون المباشر الكويتية أن إجمالي عدد خريجي أربع جامعات تمتلكها وتديرها في الصومال وكينيا وزنجبار وتنزانيا بلغ 25783 طالبا وطالبة حتى نهاية العام الحالي.

وقالت الجمعية في بيان صحفي اليوم الجمعة إن ما يميز الجامعات الأربع وجود معاهد ومراكز متخصصة تخدم المجتمع المحيط بتلك الجامعات مثل المعاهد الفنية ومراكز اللغات والتقنيات الحديثة إضافة إلى مراكز البحوث والدراسات ومراكز التدريب المهني للرجال والنساء.

وأوضحت أنه مع بداية العام الدراسي الجديد وصل عدد المسجلين بجامعاتها إلى أكثر من 15200 عبر 94 برنامجا دراسيا و25 كلية ومعهدا داخل الجامعات.

وأضافت أن جامعة سيماد بالصومال تحوي مستشفى متكاملا مزودا بأحدث التقنيات والأجهزة الحديثة مشيرة إلى حصولها على التصنيف الأول هناك طبقا لتصنيف مؤسسة (ويبومتريك) المعنية بتصنيف الجامعات.

يذكر أن جمعية (العون المباشر) أسست وتتولى إدارة أربع جامعات شرقي افريقيا هي جامعة سيماد في الصومال وجامعة الأمة في كينيا وجامعة السميط في زنجبار وجامعة موروغورو في تنزانيا في وقت تخطط لبناء الجامعة الخامسة في بنين غربي القارة الافريقية.