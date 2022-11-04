الهند تغلق المدارس الابتدائية في نيودلهي بدءا من السبت بسبب تلوث الهواء

(كونا) – أعلنت السلطات الهندية اليوم الجمعة أن المدارس الابتدائية في العاصمة نيودلهي ستغلق بدءا من غد السبت ولمدة غير محدودة بسبب تلوث الهواء الذي وصل إلى مستويات مثيرة للقلق في الأيام الأخيرة.

وقال رئيس الحكومة المحلية في نيودلهي أرفيند كيجريوال في مؤتمر صحفي «سيتم إغلاق الفصول الابتدائية اعتبارا من الغد وسيتم تعليق الأنشطة الخارجية للفصول فوق الصف الخامس».

وجاء إعلان إغلاق المدارس في وقت أظهرت فيه بيانات المجلس المركزي لمراقبة التلوث في الهند أن مؤشر جودة الهواء في نيودلهي وصل إلى 445 على مقياس من 500 درجة.

ووفق هذا المؤشر فإن أي قراءة فوق 400 تعد خطيرة حيث يمكن أن يضر التلوث السكان لا سيما من يعانون من الأمراض المزمنة.

وكانت اللجنة الوطنية لحماية حقوق الأطفال طلبت من حكومة نيودلهي إغلاق المدارس حتى تتحسن جودة الهواء في المدينة.

وبدأ عدد من المدارس إجراءات لحماية الأطفال بما في ذلك تعليق الأنشطة في الخارج وإدخال تمارين التنفس في الفصول الدراسية كما بدأت مدارس في مدن قريبة من نيودلهي عقد دروس عبر الإنترنت للطلاب حتى الصف الثامن نظرا لتزايد التلوث في منطقة العاصمة الوطنية.

وتعد نيودلهي من أكثر المدن تلوثا في العالم وفق عدد من الدراسات حول جودة الهواء عبر العالم بسبب الانبعاثات الصناعية وعوادم المركبات والدخان الناتج من حرق قش المحاصيل في الولايات المجاورة.