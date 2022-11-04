حطام صاروخ صيني جديد يسقط على الأرض

انتهت أزمة حطام صاروخ صيني جديد تائه يبلغ وزنه 23 طنا، الجمعة، بعد أن أعلنت قيادة الفضاء الأميركية أنه سقط فوق المحيط الهادئ من دون أية خسائر.

ونشرت مواقع إسبانية فيديو قالت إنه للحظة دخول حطام الصاروخ الصيني إلى الغلاف الجوي للأرض فوق جزيرة إيبيزا غربي البحر المتوسط.

وكان من المرجح أن يسقط حطام الصاروخ الصيني على الأرض، الجمعة، لكن لم يتمكن العلماء من تحديد الوقت الدقيق لارتطامه بالأرض ولا حتى المكان الذي سيقع فيه.

وقال موقع “سبيس” المهتم بمتابعة شؤون الفضاء إن الحطام يعود لصاروخ “لونغ مارش 5 بي” الذي أطلقته الصين في وقت سابق ووصل إلى مدار الأرض يوم الاثنين الماضي.

وفي وقت سابق توقعت مؤسسة “Aerospace Corporation”، وهي منظمة غير ربحية تقوم بالبحث والتحليل بما في ذلك تتبع الحطام الفضائي، دخول حطام الصاروخ إلى الغلاف الجوي يوم الجمعة، وحددت نطاق سقوطه فوق أجزاء واسعة من قارة أميركا الشمالية ومعظم أميركا الوسطى وأفريقيا ومناطق في جنوب شرق أستراليا.

وهذه هي المرة الرابعة خلال أعوام التي تفقد فيها الصين السيطرة على أحد صواريخها الفضائية، ففي مايو 2020 سقط حطام صاروخ صيني على الأرض في قرية في ساحل العاج غربي أفريقيا.

وتعرضت الصين العام الماضي لانتقادات شديدة بسبب تعاملها مع الحطام الفضائي بعد أن أطلقت وحدة أخرى على صاروخ مماثل، غرقت بقاياها في المحيط الهندي بالقرب من جزر المالديف بعد 10 أيام من الإطلاق.

والنفايات الفضائية مثل الأقمار الصناعية القديمة تدخل الغلاف الجوي للأرض بشكل دوري، على الرغم من أن معظمها يمر دون أن يلاحظه أحد لأنه يحترق قبل وقت طويل من ارتطامه بالأرض.