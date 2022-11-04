رئيسي لبايدن: لقد تم تحرير إيران منذ 43 عاماً

(رويترز) – قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي اليوم الجمعة، إن ثورة عام 1979 حررت إيران، وذلك رداً على تعهد الرئيس الأميركي جو بايدن بـ”تحرير إيران”.

وأضاف خلال خطاب بمناسبة الذكرى الـ34 لاقتحام السفارة الأميركية في طهران: “أقول لبايدن إنه تم تحرير إيران قبل 43 عاماً”.

وكان بايدن قال خلال فعالية انتخابية في كاليفورنيا الخميس، بينما تجمع العشرات في الخارج حاملين لافتات تدعم المحتجين الإيرانيين: “لا تقلقوا، سنحرر إيران. سيحررون أنفسهم قريباً”.

وهاجم رئيسي الولايات المتحدةمشيراً إلى أنها “تريد تصوير نفسها كنصير لحرية الأمم، في حين أنها نفذت انقلابات عسكرية في أكثر من 62 من دول العالم”.

كما حذر المحتجين الذين يخرجون للشوارع يومياً في عدة مدن بالبلاد منذ ما يربو على 40 يوماً من استمرار التظاهرات، مشيراً إلى أن كل من يقف مع “الأعمال الفوضوية”، فإنه يقف مع الولايات المتحدة و”مخططاتها المشؤومة”.

وتشهد إيران موجة احتجاجات من بين الأوسع منذ الثورة في عام 1979، تفجرت إثر وفاة الشابة مهسا أميني (22 عاماً) في 16 سبتمبر الماضي، عقب توقيفها لدى شرطة الأخلاق في العاصمة طهران.

ورد النظام بقيادة المرشد علي خامنئي (83 عاماً) بحملة قمع أوقعت أكثر من 170 قتيلاً وفق منظمة غير حكومية، إضافة إلى آلاف الموقوفين تم توجيه الاتهام لألف منهم، يواجهون عقوبات في حال إدانتهم تصل إلى الإعدام، وفق نشطاء.