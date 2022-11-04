سمو ولي العهد يشمل برعايته غداً بطولة سموه السنوية الثالثة الكبرى للرماية        

(كونا) – يشمل سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد برعايته بطولة سمو ولي العهد السنوية الثالثة الكبرى للرماية التي ينظمها نادي الرماية الكويتي الرياضي.

وقد أناب سموه محافظ الفروانية الشيخ مشعل الجابر العبدالله الجابر الصباح لحضور حفل ختام البطولة في الساعة الخامسة والنصف من مساء يوم غد السبت في مجمع ميادين الشيخ صباح الأحمد الأولمبي للرماية.

سمو ولي العهد يشمل برعايته غداً حفل تسليم كأس وجائزة سموه للمهرجان السنوي لسباق الهجن

كما يشمل سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد برعايته حفل تسليم كأس وجائزة سموه للمهرجان السنوي لسباق الهجن الذي يقيمه النادي الكويتي لسباق الهجن.

وقد أناب سموه محافظ حولي ومحافظ العاصمة بالوكالة علي سالم الأصفر لحضور الحفل في تمام الساعة الثانية والنصف عصر يوم غد السبت على مضمار الشهيد فهد الأحمد الجابر الصباح في مقر النادي.