صندوق النقد العربي يمنح تونس قرضا بقيمة 74 مليون دولار 

(كونا) – وقع صندوق النقد العربي والبنك المركزي التونسي اليوم الجمعة اتفاقية سيمنح بمقتضاها الصندوق تونس قرضا بقيمة 74 مليون دولار ستخصص لدعم ميزانية الدولة التونسية.

وقال المركزي التونسي في بيان إنه سيتم سحب هذا القرض على ثلاث دفعات توجه كليا لدعم ميزانية الدولة على أن تسحب الدفعة الأولى والتي تقدر بحوالي 37 مليون دولار خلال الأسبوع المقبل.

وأضاف أنه سيتم سداد هذا القرض على مدى خمس سنوات منها فترة امهال بسنتين ونصف السنة مشيرا إلى أنه سيتم سحب الدفعة الأولى من هذا القرض عبر منصة بنى وهي أول منصة إقليمية تهدف لتعزيز المدفوعات العربية في مجالات الاستثمار والتجارة والتحويلات المالية بين البلدان العربية وهي المرة الأولى التي ستستخدم فيها تونس هذه الآلية.

وأوضح أنه تم توقيع هذه الاتفاقية من قبل محافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي ومحافظ الجمهورية التونسية لدى صندوق النقد العربي نيابة عن الحكومة التونسية والمدير العام ورئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي بمناسبة زيارة العمل التي يقوم بها إلى تونس.