دوليات

عمران خان: شهباز شريف ووزير الداخلية حاولا قتلي

منذ ساعتين
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اتهم رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان، اليوم الجمعة، رئيس الوزراء الحالي شهباز شريف، ووزير الداخلية رانا ثناء الله، وقائدا كبيرا في الجيش بالتخطيط لمحاولة اغتيال فاشلة أسفرت عن إصابته.
وقال خان للصحافيين في لاهور في أول ظهور علني له منذ نقله إلى المستشفى بعد هجوم الخميس: قرر هؤلاء الثلاثة قتلي.
وأوضح أن مسلحين اثنين حاولا اغتياله في مدينة وزير اباد أمس بإطلاق النار على مسيرة احتجاجية كان يقودها إلى العاصمة إسلام أباد.
وأضاف خان، متحدثا في خطاب مباشر من مستشفى في لاهور حيث يتلقى العلاج، أن الهجوم أسفر عن مقتل شخص وإصابة 11 آخرين.
وأكد أن خصومه أرادوا اتهامه بـ«تدنيس الدين أو انتهاك حرمة الرسول»، ثم الإلقاء باللوم بقتله على شخص متطرف.

منذ ساعتين
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صورة studiopress

studiopress

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