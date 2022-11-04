غارات إسرائيلية على مواقع مختلفة في قطاع غزة

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الجمعة، هجمات عدة على مواقع في شمال وجنوب ووسط قطاع غزة، بذريعة الرد على إطلاق نار، مما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي وسط القطاع.

وقال مراسل الجزيرة إن مقاتلات إسرائيلية استهدفت بأكثر من 10 صواريخ موقعا للمقاومة الفلسطينية بمخيم المغازي وسط غزة.

وكشف المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أن طائرات حربية هاجمت موقعا تابعا لحركة حماس وسط القطاع.

وأدت الغارات الإسرائيلية إلى انقطاع التيار الكهربائي وسط قطاع غزة.

كما ذكرت مصادر أمنية أن مضادات أرضية تابعة للفصائل الفلسطينية أطلقت تجاه طائرات الاحتلال شمالي القطاع.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن، الخميس، اعتراض منظومة “القبة الحديدية” صاروخا أطلق للمرة الأولى منذ قرابة 3 شهور تجاه المستوطنات الإسرائيلية في غلاف القطاع.