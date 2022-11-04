وزير الصحة اللبناني: علينا التحرك بسرعة لمنع تفشي «الكوليرا»

(كونا) – أكد وزير الصحة اللبناني فراس الابيض اليوم الجمعة وجود فرصة ذهبية إذا ما تم التحرك بسرعة للحد من تفشي وباء الكوليرا وتزايد أرقام الاصابات ببلاده لكي لا ننتقل الى مرحلة ارتفاع الأعداد في كل المناطق أو انتقال الوباء لمرحلة الاستيطان.

وجاء كلام الابيض في تصريح للاعلاميين بعد اجتماع لممثلي الدول والهيئات المانحة من أجل مكافحة وباء الكوليرا عقد برئاسة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي حيث تم عرض لواقع انتشار الكوليرا في لبنان وشدد المشاركون على أهمية إجراءات الوقاية الى جانب إعداد القطاع الصحي والاستشفائي لمواجهة تزايد الحالات.

ولفت الى أنه تم عرض الجهود التي تقدمها الجهات المانحة الدولية لتأمين اللقاح ولتحسين اجراءات الوقاية والعلاج الذي ينفذ من قبل المنظمات الدولية مشيرا الى الاتفاق حول استكمال اللقاءات والعمل على زخم عملية المساعدات التي سترد الى لبنان للحد من انتشار الكوليرا باكرا وتجنيب البلاد المزيد من الأوبئة.

وقال إن الوزارة طالبت بدعم لبنان في جهود الترصد وإجراء الاختبارات للمصابين بالكوليرا أو لمصادر المياه وتقديم المزيد من اللقاحات لتغطية جميع القاطنين في لبنان من مواطنين ولاجئين بالاضافة الى دعم القطاع الاستشفائي وتأمين أمصال وأدوية وتجهيزات لمواجهة خطر حصول تسارع في معدل الاصابات.

وشاركت في الاجتماع سفارة الكويت لدى لبنان عبر القائم بالاعمال المستشار عبد الله الشاهين الى جانب سفراء الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا والصين والاتحاد الاوروبي وكوريا الجنوبية وسويسرا والنمسا واستراليا والمانيا والدانمارك وايطاليا وكندا والسعودية والسكرتيرة الاولى لسفارة اليابان والقائم بأعمال سفارة النرويج .

كما شارك ممثلون عن البنك الدولي ومنظمة الصحة العالمية والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين وبرنامج الأمم المتحدة الانمائي ومنظمة الامم المتحدة للطفولة «يونيسف».

وكانت وزارة الصحة اللبنانية قد أعلنت أن عدد الحالات المثبتة حتى امس بلغ 413 إصابة و18 حالة وفاة منذ الاعلان عن تسجيل أول اصابة بالكوليرا مطلع الشهر الماضي.