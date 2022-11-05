الأول في دولة عربية.. افتتاح كنيس يهودي في حرم جامعي بالمغرب

افتُتح في المغرب أول كنيس يهودي بحرم جامعي في العالم العربي، داخل مباني جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية بمدينة مراكش، وفقاً لـ«الأناضول».

وقال المهدي بودرة، مؤسس جمعية ميمونة المغربية إن افتتاح الكنيس في جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية بمراكش يأتي بعد عمل مشترك من جمعية ميمونة والاتحاد السفاردي الأمريكي.

وأضاف بودرة في تغريدة «يعتبر هذا الكنيس الأول من نوعه في الجامعات العربية».

وأردف: «من المنتظر أن يوفر هذا الكنيس للطلاب اليهود مكانا للصلاة، إلى جانب مسجد في نفس الجامعة».

وجمعية ميمونة منظمة غير حكومية تهدف إلى تعزيز التراث اليهودي بالمغرب، فيما لم يصدر على الفور إعلان رسمي عن هذا الشأن.