«التايمز»: الجيش الروسي أمر بإطلاق النار على جنوده المنسحبين

ذكرت صحيفة «التايمز» عن تقرير استخباراتي بريطاني، أن الجيش الروسي أمر بإطلاق النار على الجنود المنسحبين من جبهات القتال بأوكرانيا، على الرغم من تأكيدات أمريكية أن روسيا تنقل مجندين إلى الخطوط الأمامية في شرق أوكرانيا بتدريب قليل فقط.

وأكد التقرير أنه بسبب المعنويات المنخفضة والإحجام عن القتال، بدأت القوات الروسية على الأرجح في نشر قوات حاجزة أووحدات إعاقة، موضحاً أن هذه الوحدات تهدد بإطلاق النار على الجنود الروس الذين ينسحبون أو يفرون من جبهات القتال.

وسبق أن استخدمت موسكو هذا التكتيك في نزاعات سابقة، حيث كان الزعيم السوفيتي الراحل جوزيف ستالين، قد أصدر الأمر رقم 227 في يوليو 1942، بعد عام من غزو القوات النازية لروسيا، وقد عرف ذلك المرسوم باسم «ممنوع العودة خطوة واحدة إلى الوراء».

وبموجب ذلك المرسوم كان يسمح لبعض الوحدات في الجيش الأحمر بإطلاق النار على الجبناء ومروجي الذعر في صفوف تلك القوات.