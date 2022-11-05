محليات

الرشيد: نعمل على تحسين معاشات المتقاعدين لتحقيق العدالة والمساواة

منذ ساعة واحدة
0 3 دقيقة واحدة

أعلن وزير المالية ووزير الشؤون الاقتصادية والاستثمار عبد الوهاب الرشيد انه سيعمل علي تحقيق مسطرة العدالة بين الجميع في الرواتب، كاشفاً عن أن المتقاعدين الذين تقل رواتبهم عن 1000 دينار من الأمور المستحقة، إلى جانب الفئة المحتاجة والتي تمر بظروف معيشية صعبة.

وأوضح الرشيد في تصريح لتلفزيون «المجلس»، «ما يخص موضوع المتقاعدين فقد حققنا مكسباً كبيراً عندما تم إقرار قانون تغطية العجز الاكتواري في المؤسسة العامة للتأمينات»، لافتاً إلى أن «هذه الخطوة ستساعد في تقديم خدمات أكثر للمتقاعدين»، مشيراً إلى عدة خيارات في هذا الجانب.

وأكد أن برنامج عمل الحكومة سيعكس من خلاله استراتيجية لدعم المتقاعدين بما يحقق أيضاً استدامة مؤسسة التأمينات.

وجدد التأكيد علي تعهد الحكومة بدراسة كل الأوضاع المعيشية لكل المواطنين، بعد وصول التضخم لنسبة مرتفعة نسبياً، وتحقيق رفاهية المواطنين والتي ستعكسها الحكومة في البرامج المقبلة.

منذ ساعة واحدة
0 3 دقيقة واحدة
صورة studiopress

studiopress

مقالات ذات صلة

الرئيس العراقي: حريصون على تعزيز العلاقات مع الكويت 

منذ أسبوع واحد

بن ناجي رئيساً للمجلس الأعلى للقضاء ومحكمة التمييز

منذ 3 أسابيع

«البيئة»: استخراج سمك القرش من مهام هيئة «الزراعة»

سبتمبر 23, 2022

«الإعلام»: ما ظهر في برنامج بين الشوطين تجاوزات تخطت حدود المهنية الإعلامية 

منذ يوم واحد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى