السعودية توقع اتفاقيات تعاون مع فنلندا في عدة مجالات

قال وزير التجارة السعودي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتجارة الخارجية الدكتور ماجد القصبي بعد لقائه، وزير الشؤون الاقتصادية الفنلندي ميكا لينتيلا، إن زيارة الوفد السعودي لهلسنكي أثمرت في محصلتها باتفاق الجانبين على التعاون في عدد من المجالات التي تحتل فيها فنلندا مكانة رائدة عالمياً، منها التعليم والتدريب، والبحث والتطوير، الشركات الناشئة والابتكار، التقنيات المستدامة، التعدين المستدام، التنقل والمدن الذكية، حلول الخدمات اللوجستية وغيرها.

وحسبما نقلت وكالة الأنباء السعودية، جرى التوقيع على 5 مذكرات تفاهم بين الجانبين، إضافة إلى عقد نحو 20 اجتماعاً ولقاءً، كما شارك الوفد في أعمال الملتقى السعودي – الفنلندي الذي نظمته «Business Finland» بالتعاون مع اتحاد الغرف السعودية.

يذكر أن الوفد السعودي ضم قيادات من وزارات التجارة، النقل والخدمات اللوجستية، التعليم، البيئة والمياه والزراعة، الصحة، الطاقة، صندوق الاستثمارات العامة، وجهات أخرى، بالإضافة لوفد قطاع الأعمال ممثلاً باتحاد الغرف السعودية.