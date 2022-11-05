«الصحة العالمية»: نحتاج لـ10 ملايين دولار لمواجهة تفشي الكوليرا في لبنان 

(كونا) – أعلنت منظمة الصحة العالمية اليوم السبت عن حاجتها لمبلغ 10.2 مليون دولار لمواجهة التفشي السريع لوباء الكوليرا في لبنان بسبب تلوث المياه.

وقال ممثل المنظمة في لبنان الدكتور عبد الناصر أبو بكر في بيان نشره مكتب المنظمة في بيروت إن خطر تعرض لبنان للكوليرا يتضاعف بسبب الظروف الاقتصادية المستمرة منذ مدة طويلة وندرة المياه النظيفة وخدمات الصرف الصحي في جميع انحاء البلاد.

وشدد أبو بكر على ضرورة تضافر الجهود لتوفير الخدمات الصحية والمياه النظيفة وخدمات الصرف الصحي مع توعية السكان بأساليب التعامل مع الكوليرا في حالة الاصابة.

ولفت البيان إلى معاناة نظام الرعاية الصحية في لبنان بسبب الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة ما يجعله عاجزا عن مواجهة تفشي الكوليرا.

وذكر البيان أن أولوية المنظمة تكمن في الحد من انتشار الكوليرا وخفض الاصابات والوفيات.