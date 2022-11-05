محليات

«القوى العاملة»: ضبط 127 مخالفاً في حملة تفتيشيه بـ«السالمي»

منذ 3 ساعات
0 1 أقل من دقيقة

خالفت اللجنة المشتركة 127 عاملاً خلال حملة تفتيشيه بمنطقة السالمي.
وقالت الهيئة العامة للقوى العاملة، إنه في إطار الحملات التفتيشية المكثفة التي تقيمها الهيئة من خلال اللجنة المشتركة وبالتعاون مع الأمن العام، قامت اللجنة بحملة تفتيشية، يوم الجمعة فجراً بمنطقة السالمي بهدف التأكد من التزام العمالة بقانون العمل.
وأضافت أن الحملة أسفرت عن ضبط 93 عاملاً مادة 18، و19 عاملاً مادة 20، و15 عاملاً متغيباً غير معروف الهوية، بإجمالي 127 عاملاً.
وأوضحت أنه تم اتخاذ الاجراءات اللازمة من قبل الفريق بحق المخالفات المذكورة.
وأهابت الهيئة العامة للقوى العاملة بضرورة التزام اصحاب العمل والعمالة بقانون العمل ولتجنب الوقوع في المخالفات القانونية.

منذ 3 ساعات
0 1 أقل من دقيقة
صورة studiopress

studiopress

مقالات ذات صلة

مستشفى ابن سينا للموظفين: ارتدوا الكمامة لانتشار «انفلونزا الخنازير»

منذ أسبوعين

«» تنشر أسماء 328 مواطناً مشمولين بقرعة قسائم جنوب صباح الأحمد 

منذ أسبوع واحد

«الإعلام» تطلق برنامجاً جماهيرياً أسبوعياً يناقش قضايا المحافظات خلال نوفمبر

منذ أسبوعين

الأمين العام المساعد لمجلس شؤون المحافظات: حريصون على تعزيز دور المحافظين

منذ أسبوعين

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى