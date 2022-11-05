«القوى العاملة»: ضبط 127 مخالفاً في حملة تفتيشيه بـ«السالمي»

خالفت اللجنة المشتركة 127 عاملاً خلال حملة تفتيشيه بمنطقة السالمي.

وقالت الهيئة العامة للقوى العاملة، إنه في إطار الحملات التفتيشية المكثفة التي تقيمها الهيئة من خلال اللجنة المشتركة وبالتعاون مع الأمن العام، قامت اللجنة بحملة تفتيشية، يوم الجمعة فجراً بمنطقة السالمي بهدف التأكد من التزام العمالة بقانون العمل.

وأضافت أن الحملة أسفرت عن ضبط 93 عاملاً مادة 18، و19 عاملاً مادة 20، و15 عاملاً متغيباً غير معروف الهوية، بإجمالي 127 عاملاً.

وأوضحت أنه تم اتخاذ الاجراءات اللازمة من قبل الفريق بحق المخالفات المذكورة.

وأهابت الهيئة العامة للقوى العاملة بضرورة التزام اصحاب العمل والعمالة بقانون العمل ولتجنب الوقوع في المخالفات القانونية.