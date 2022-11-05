«النقد الدولي»: صادرات قطر من الطاقة ترتفع 41% في 2022

قدّر صندوق النقد الدولي نقطة التعادل في موازنة قطر للعام 2022 عند سعر 48.1 دولاراً لبرميل النفط.

واعتمدت قطر سعر برميل النفط عند 55 دولاراً كمرجعية لبناء موازنتها لعام 2022، مع تقديرات أولية بتسجيل عجز بقيمة 8.3 مليار ريال نتيجة زيادة المصروفات المتعلقة باستضافة المونديال.

وبلغ المتوسط السعري لبرميل النفط منذ بداية العام الحالي 100 دولار للبرميل، ما ساهم في تحقيق فائض في الميزانية العامة خلال النصف الأول من عام 2022 بنحو 47.3 مليار نتيجـة للسيطرة الملحوظة على النفقات، وارتفاع الإيرادات، وانتعاش أسعار النفط.

وتوقع تقرير لصندوق النقد أن ترتفع قيمة صادرات قطر من الطاقة في عام 2022 بنسبة 41.2% وصولاً إلى 108 مليارات دولار (393 مليار ريال)، مرجحاً استقرار صادرات قطر النفطية عند مستوى 550 ألف برميل يومياً خلال الفترة من 2022 حتى 2027.