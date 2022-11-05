دوليات

بايدن: إيلون ماسك اشترى منصة تنشر الأكاذيب في أنحاء العالم 

منذ 59 دقيقة
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علق الرئيس الأمريكي جو بايدن، على استحواذ الملياردير إيلون ماسك على شركة “تويتر”.

وقال بايدن الجمعة، إن ماسك اشترى منصة للتواصل الاجتماعي “تنشر الأكاذيب في أنحاء العالم”، وفقا لرويترز.

وأضاف بايدن: “والآن ما يقلقنا جميعاً هو: قيام إيلون ماسك بشراء أداة ترسل وتنشر الأكاذيب في أنحاء العالم… لم يعد هناك محررون في أميركا. لا يوجد محررون. كيف نتوقع أن يتحلى الأطفال بالقدرة على إدراك المخاطر؟”.

وبدأت “تويتر” الجمعة حملة تسريحات كبيرة قد تطال 50 % من الموظفين، حيث أبلغت كل موظف على حدة عبر البريد الإلكتروني عما إذا كان سيبقى أم سيرحل، ومنعت دخول الموظفين إلى المكاتب وعلى الأنظمة الداخلية للموقع بين عشية وضحاها.

منذ 59 دقيقة
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صورة studiopress

studiopress

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