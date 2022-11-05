بريطانيا: شغب في مركز لترحيل المهاجرين قرب مطار «هيثرو» 

(كونا) – أعلنت وزارة الداخلية البريطانية اليوم السبت وقوع أعمال شغب، في مركز لترحيل المهاجرين غير الشرعيين وطالبي اللجوء بالقرب من مطار «هيثرو» غربي لندن.

وأكدت الوزارة في بيان صحفي أنه «بعد انقطاع الكهرباء بمركز هارموندزورث في الساعات الأولى من صباح اليوم غادرت مجموعة من المعتقلين غرفهم واتجهوا إلى ساحة المركز وهم يحملون بأيديهم أدوات يمكن أن تستخدم كأسلحة».

وذكرت أن حراس المركز استدعوا الشرطة التي تدخلت على الفور لوقف تدهور الوضع الذي تم التحكم فيه مشيرة إلى عدم وقوع أي إصابات أو حالات فرار.

وعلى صعيد متصل كشفت الشرطة البريطانية اليوم أيضا أن حادث إلقاء قنبلة حارقة على مركز لاستقبال المهاجرين بمنطقة دوفر الساحلية جنوبي إنجلترا الأسبوع الماضي يرتبط بـ«أيديولوجية وإرهاب اليمين المتطرف».

ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» عن وحدة مكافحة الإرهاب بشرطة مقاطعة «إيست ساسيكس» القول إن الدلائل التي تم العثور عليها لا سيما المواد الإلكترونية تشير إلى أن الحادث ذو دوافع إيديولوجية إرهابية وبالتالي يتم اعتبار الحادث عملية إرهابية.

وكان المتهم أندرو ليك البالغ من العمر 66 عاما ألقى الأحد الماضي ثلاث قنابل يدوية حارقة ومفرقعات من سيارته على مركز لاستقبال المهاجرين ما تسبب بإصابة شخصين بجروح ونشوب حريق لم تنجم عنه أضرار كبيرة.